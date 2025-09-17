Sumqayıtda qadın qətlə yetirilib
Hadisə
- 17 sentyabr, 2025
- 00:14
Sumayıtda qadın (ad və soyadı dəqiqləşdirilir-red) qətlə yetirilib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Kimyaçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.
Onu qətlə yetirməkdə əri şübhəli bilinir.
Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
