    • 17 sentyabr, 2025

    Hadisə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 00:14
    Sumqayıtda qadın qətlə yetirilib

    Sumayıtda qadın (ad və soyadı dəqiqləşdirilir-red) qətlə yetirilib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Kimyaçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Onu qətlə yetirməkdə əri şübhəli bilinir.

    Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Qadın qətl
    В Сумгайыте совершено убийство

