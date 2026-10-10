В Сумгайыте сгорел автомобиль
Происшествия
- 10 октября, 2026
- 13:43
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В поселке Сюльх в Сумгайыте сгорел автомобиль.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел напротив автозаправочной станции, сгорел автомобиль марки "ВАЗ-2105".
На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Причина возникновения пожара и другие подробности происшествия уточняются.
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