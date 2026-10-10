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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Сумгайыте сгорел автомобиль

    Происшествия
    • 10 октября, 2026
    • 13:43
    В Сумгайыте сгорел автомобиль

    В поселке Сюльх в Сумгайыте сгорел автомобиль.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел напротив автозаправочной станции, сгорел автомобиль марки "ВАЗ-2105".

    На место происшествия были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Причина возникновения пожара и другие подробности происшествия уточняются.

    Пожар (возгорание) Легковой автомобиль Сумгайыт
    Sumqayıtda yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında avtomobil yanıb
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