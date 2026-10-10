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    Sumqayıtda yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında avtomobil yanıb

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2026
    • 13:32
    Sumqayıtda yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında avtomobil yanıb

    Sumqayıtda avtomobil yanıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sülh prospektində yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında qeydə alınıb.

    Belə ki, yanan həmin ərazidə hərəkətdə olan "VAZ-2105" markalı minik avtomobili olub.

    Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Yanğının başvermə səbəbi və hadisənin digər təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    Yanğın hadisəsi Sumqayıt Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    В Сумгайыте сгорел автомобиль
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