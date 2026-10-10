Sumqayıtda yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında avtomobil yanıb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2026
- 13:32
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Sumqayıtda avtomobil yanıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sülh prospektində yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında qeydə alınıb.
Belə ki, yanan həmin ərazidə hərəkətdə olan "VAZ-2105" markalı minik avtomobili olub.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.
Yanğının başvermə səbəbi və hadisənin digər təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
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