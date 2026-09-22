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    В Сумгайыте произошло ДТП, погиб пешеход

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 09:42
    В Сумгайыте произошло ДТП, погиб пешеход

    В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Кёроглу.

    Согласно информации, Асланов Вугар Эльшан оглу (1991 г.р.) на автомобиле марки BYD Destroyer A05 сбил пешехода Гашимова Габиля Салман оглу (1973 г.р.).

    От полученных травм пешеход скончался.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сумгайыт
    Sumqayıtda piyada ölümü ilə nəticələnən avtoqəza olub

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