В Сумгайыте произошло ДТП, погиб пешеход
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 09:42
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Кёроглу.
Согласно информации, Асланов Вугар Эльшан оглу (1991 г.р.) на автомобиле марки BYD Destroyer A05 сбил пешехода Гашимова Габиля Салман оглу (1973 г.р.).
От полученных травм пешеход скончался.
По факту ведется расследование.
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