Sumqayıtda piyada ölümü ilə nəticələnən avtoqəza olub
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 09:24
Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən avtoqəza qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Koroğlu prospektində baş verib.
Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Aslanov Vüqar Elşən oğlu idarə etdiyi "BYD Destroyer A05" markalı avtomobillə piyada, 1973-cü il təvəllüdlü Həşimov Qabil Salman oğlunu vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
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