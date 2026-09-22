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    Sumqayıtda piyada ölümü ilə nəticələnən avtoqəza olub

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:24
    Sumqayıtda piyada ölümü ilə nəticələnən avtoqəza olub

    Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən avtoqəza qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Koroğlu prospektində baş verib.

    Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Aslanov Vüqar Elşən oğlu idarə etdiyi "BYD Destroyer A05" markalı avtomobillə piyada, 1973-cü il təvəllüdlü Həşimov Qabil Salman oğlunu vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Sumqayıt
    В Сумгайыте произошло ДТП, погиб пешеход

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