В Сумгайыте произошло ДТП, есть пострадавшие
Происшествия
- 06 ноября, 2025
- 08:12
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован на улице Сахил.
Так, автомобиль марки "Chevrolet", за рулем которого находился местный житель Нариман Бахруз оглу Зейналов (1992 г.р.) столкнулся с автомобилем марки "VAZ-2107", которым управлял Аскер Тахир оглу Назаров (1989 г.р).
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля "Chevrolet" - Камаля Вялишь гызы Зейналова (1968 г.р.) и Гюнешь Тахир гызы Хашимова (1977 г.р.) а также водитель автомобиля "VAZ-2107" Аскер Тахир оглу Назаров и его пассажирка Кёнуль Эльхан гызы Назарова (1990 г.р.). Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
