Sumqayıtda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 06 noyabr, 2025
- 07:29
Sumqayıtda avtomobillər toqquşub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Sahil küçəsində baş verib.
Şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Zeynalov Nəriman Bəhruz oğlunun idarə etdiyi "Chevrolet" markalı avtomobil 1989-cu il təvəllüdlü Nəzərov Əskər Tahir oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə toqquşub.
Qəza nəticəsində "Chevrolet"də olan sərnişinlər; – 1968-ci il təvəllüdlü Zeynalova Kəmalə Vəliş qızı və 1977-ci il təvəllüdlü Həşimova Günəş Tahir qızı, eləcə də "VAZ-2107"nin sürücüsü Nəzərov Əskər Tahir oğlu və sərnişini, 1990-cı il təvəllüdlü Nəzərova Könül Elxan qızı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Fakt araşdırılır.
