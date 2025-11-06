İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sumqayıtda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2025
    • 07:29
    Sumqayıtda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıtda avtomobillər toqquşub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Sahil küçəsində baş verib.

    Şəhər sakini, 1992-ci il təvəllüdlü Zeynalov Nəriman Bəhruz oğlunun idarə etdiyi "Chevrolet" markalı avtomobil 1989-cu il təvəllüdlü Nəzərov Əskər Tahir oğlunun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə toqquşub.

    Qəza nəticəsində "Chevrolet"də olan sərnişinlər; – 1968-ci il təvəllüdlü Zeynalova Kəmalə Vəliş qızı və 1977-ci il təvəllüdlü Həşimova Günəş Tahir qızı, eləcə də "VAZ-2107"nin sürücüsü Nəzərov Əskər Tahir oğlu və sərnişini, 1990-cı il təvəllüdlü Nəzərova Könül Elxan qızı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Fakt araşdırılır.

    Qəza Sumqayıt

