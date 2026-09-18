В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей
Происшествия
- 18 сентября, 2026
- 14:26
В Сумгайыте произошла цепная авария c участием 6 автомобилей.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Сюльх.
В результате столкновения транспортным средствам был причинен материальный ущерб.
К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов, ведется расследование.
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