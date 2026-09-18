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    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей

    Происшествия
    • 18 сентября, 2026
    • 14:26
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей

    В Сумгайыте произошла цепная авария c участием 6 автомобилей.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Сюльх.

    В результате столкновения транспортным средствам был причинен материальный ущерб.

    К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов, ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Цепная авария Сумгайыт
    Sumqayıtda 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

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