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    Sumqayıtda 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2026
    • 14:10
    Sumqayıtda 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Sumqayıt şəhərində 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhərin Sülh prospektində hərəkətdə olan 6 avtomobil toqquşub.

    Qəza nəticəsində nəqliyyat vasitələrinə maddi ziyan dəyib.

    Hadisə ilə əlaqədar əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub, araşdrıma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Sumqayıt
    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей

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