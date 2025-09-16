В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы
Происшествия
- 16 сентября, 2025
- 20:39
В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были привлечены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС и Сумгайытского регионального центра.
Пожар был потушен в краткие сроки.
Силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 8 жителей дома, в том числе трое несовершеннолетних.
