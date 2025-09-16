В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы

В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены силы Сумгайытского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС и Сумгайытского регионального центра.

Пожар был потушен в краткие сроки.

Силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 8 жителей дома, в том числе трое несовершеннолетних.