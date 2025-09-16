İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 20:30
    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Sumqayıt şəhəri, 8-ci mikrorayon, M.Ə.Sabir küçəsində yerləşən yaşayış binasında yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. 

    Hadisə yerinə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Sumqayıt şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin və Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. 

    Binanın pilləkən qəfəsliyində baş vermiş yanğın mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində beşmərtəbəli yaşayış binasının elektrik lövhəsində 15 ədəd sayğac və elektrik açarları, 1-ci mərtəbədən 5-ci mərtəbəyə qədər şaxta boyunca 15 p.m. elektrik kabeli və 5 ədəd şaxta qapısı qismən yanıb.

    Yanğın zamanı FHN-in qüvvələri tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 3-ü azyaşlı olmaqla 8 nəfər bina sakini təxliyə olunub.

    Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    yanğın FHN Sumqayıt
    Video
    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы

    Son xəbərlər

    20:31

    KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:30
    Video

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:25

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    20:25

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    20:21

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:54

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    19:46

    "Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

    Futbol
    19:34
    Foto
    Video

    Azərbaycan və beş ölkənin "Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti