В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом

В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в районе, известном как "Яшыл дяря".

По информации, возгорание произошло в частном доме площадью 110 квадратных метров, принадлежащем местному жителю Саибу Сафаралиеву (1981 г.р.). В результате пожара его супруга, Зафиля Сафаралиева (1987 г.р.), отравилась угарным газом.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

Отмечается, что в результате пожара часть дома пришла в непригодное состояние.

Причины происшествия выясняются.