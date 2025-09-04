В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 08:30
В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в районе, известном как "Яшыл дяря".
По информации, возгорание произошло в частном доме площадью 110 квадратных метров, принадлежащем местному жителю Саибу Сафаралиеву (1981 г.р.). В результате пожара его супруга, Зафиля Сафаралиева (1987 г.р.), отравилась угарным газом.
Пострадавшая была доставлена в больницу.
Отмечается, что в результате пожара часть дома пришла в непригодное состояние.
Причины происшествия выясняются.
