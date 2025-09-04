Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом

    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме.

    Как передает Report, инцидент зафиксирован в районе, известном как "Яшыл дяря".

    По информации, возгорание произошло в частном доме площадью 110 квадратных метров, принадлежащем местному жителю Саибу Сафаралиеву (1981 г.р.). В результате пожара его супруга, Зафиля Сафаралиева (1987 г.р.), отравилась угарным газом.

    Пострадавшая была доставлена в больницу.

    Отмечается, что в результате пожара часть дома пришла в непригодное состояние.

    Причины происшествия выясняются.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var

