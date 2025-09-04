İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 07:56
    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var

    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə "Yaşıl dərə" adlanan ərazisində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, yanğın 1981-ci il təvəllüdlü Səfərəliyev Sahib Novruz oğluna məxsus, ümumi sahəsi 110 kvadratmetr olan fərdi yaşayış evində olub. Hadisə zamanı ev sahibinin həyat yoldaşı, 1987-ci il təvəllüdlü Səfərəliyeva Zəfilə Canmirzə qızı tüstüdən zəhərlənib.

    Zərərçəkmiş xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində evin bir hissəsi yararsız hala düşüb.

    Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.

    yanğın Sumqayıt Zəhərlənmə
    В Сумгайыте произошел пожар в жилом доме, один человек отравился угарным газом

