Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 07:56
Sumqayıtda fərdi evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə "Yaşıl dərə" adlanan ərazisində qeydə alınıb.
Məlumata görə, yanğın 1981-ci il təvəllüdlü Səfərəliyev Sahib Novruz oğluna məxsus, ümumi sahəsi 110 kvadratmetr olan fərdi yaşayış evində olub. Hadisə zamanı ev sahibinin həyat yoldaşı, 1987-ci il təvəllüdlü Səfərəliyeva Zəfilə Canmirzə qızı tüstüdən zəhərlənib.
Zərərçəkmiş xəstəxanaya yerləşdirilib.
Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində evin bir hissəsi yararsız hala düşüb.
Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.
