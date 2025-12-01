Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 03:04
    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    В поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта произошло летальное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Асирова Николая Андреевича (1940 г.р.).

    Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    Сумгайыт ДТП смерть пешехода
    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb
    Elvis

    Последние новости

    03:04

    В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход

    Происшествия
    02:39

    СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов

    Другие страны
    02:20

    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

    Другие страны
    01:55

    В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

    Другие страны
    01:16

    Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

    Другие страны
    00:47

    В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте

    Другие страны
    00:22

    Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon

    ИКТ
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:54
    Видео

    В Майами завершились переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей