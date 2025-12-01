В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход
В поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта произошло летальное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Асирова Николая Андреевича (1940 г.р.).
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
