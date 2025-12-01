В Сумгайыте после наезда автомобиля скончался 85-летний пешеход Происшествия

СМИ: Белый дом хочет защитить матчи ЧМ и Олимпийские игры от дронов Другие страны

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной Другие страны

В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды Другие страны

Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа Другие страны

В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континенте Другие страны

Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon ИКТ

Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации Внутренняя политика