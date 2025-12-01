İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    • 01 dekabr, 2025
    • 01:23
    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb

    Sumqayıtda 85 yaşlı piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Yolu keçmək istəyən piyada, 1940-cı il təvəllüdlü Asirov Nikolay Andreyeviçi avtomobil vurub.

    Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Qəza Ölüm

    Son xəbərlər

    01:23

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    00:58

    Avropa ABŞ-ni qitədəki qoşunlarının sayını azaltmamağa razı salmağa çalışır

    Digər ölkələr
    00:39

    Durov əks-mərkəzləşdirilmiş hesablama şəbəkəsi olan "Cocoon"un istifadəyə verildiyini elan edib

    İKT
    00:00

    Laçının işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:59
    Video

    Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:53

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib

    Digər ölkələr
    23:17

    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    22:46

    Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti