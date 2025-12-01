Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 01 dekabr, 2025
- 01:23
Sumqayıtda 85 yaşlı piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeydə alınıb.
Yolu keçmək istəyən piyada, 1940-cı il təvəllüdlü Asirov Nikolay Andreyeviçi avtomobil vurub.
Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Sumqayıtda avtomobilin vurduğu 85 yaşlı kişi ölüb
