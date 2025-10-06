В Сумгайыте обнаружены боеприпасы
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 09:30
На территории садов Гурд-дереси в Сумгайыте обнаружены боеприпасы артиллерийского снаряда калибра130-мм.
Как сообщает сугайытское бюро Report, были обнаружены 3 единицы взрывчатых образцов марки VM 45 и 38 единиц марки VM 30.
Найденные взрывчатые вещества были переданы соответствующим службам.
По факту проводится расследование.
