МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
- 25 декабря, 2025
- 11:12
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поделилось публикацией в связи с годовщиной крушения самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Как сообщает Report, информация размещена на странице министерства в соцсети X.
"Сегодня исполняется год со дня трагического крушения пассажирского самолета AZAL. С глубокой скорбью и уважением чтим память погибших в результате этой трагедии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - отмечается в публикации.
Bu gün, AZAL-a məxsus sərnişin təyyarəsinin faciəli şəkildə qəzaya uğramasından bir il ötür.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 25, 2025
Baş vermiş bu faciə nəticəsində həyatını itirmiş şəxslərin xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edirik. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı veririk.
Allah rəhmət… pic.twitter.com/NRDGEHohCo