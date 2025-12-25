Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 11:12
    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поделилось публикацией в связи с годовщиной крушения самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

    Как сообщает Report, информация размещена на странице министерства в соцсети X.

    "Сегодня исполняется год со дня трагического крушения пассажирского самолета AZAL. С глубокой скорбью и уважением чтим память погибших в результате этой трагедии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - отмечается в публикации.

    годовщина крушения самолета AZAL авиакатастрофа МИД Азербайджана публикация
    Azərbaycan XİN AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Azerbaijani MFA shares post on first anniversary of AZAL plane crash

    Последние новости

    11:32

    Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:30

    В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

    Происшествия
    11:30

    Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекорд

    Внешняя политика
    11:22

    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    11:21
    Фото

    Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцев

    Внешняя политика
    11:17

    Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

    В регионе
    11:15
    Видео

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Мультимедиа
    11:13

    ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

    Другие страны
    11:12

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    Лента новостей