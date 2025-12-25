Azərbaycan XİN AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:52
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında məlumat yerləşdirilib.

    "Bu gün, AZAL-a məxsus sərnişin təyyarəsinin faciəli şəkildə qəzaya uğramasından bir il ötür. Baş vermiş bu faciə nəticəsində həyatını itirmiş şəxslərin xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edirik. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin!",- məlumatda qeyd olunub.

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
    Azerbaijani MFA shares post on first anniversary of AZAL plane crash

