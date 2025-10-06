Sumqayıtda partlayıcı maddələr aşkar edilib
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 09:19
Sumqayıt şəhəri, Qurd dərəsi bağları ərazisində 130 mm-lik artilleriya mərmisinə məxsus partlayıcı maddələr aşkarlanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aşkar olunan materiallar arasında 3 ədəd "VM 45" və 38 ədəd "VM 30" markalı partlayıcı nümunələr qeydə alınıb.
Məlumat daxil olan kimi yerində təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və tapılan partlayıcı maddələr aidiyyəti üzrə müvafiq xidmətlərə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
