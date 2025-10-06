İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sumqayıtda partlayıcı maddələr aşkar edilib

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 09:19
    Sumqayıtda partlayıcı maddələr aşkar edilib

    Sumqayıt şəhəri, Qurd dərəsi bağları ərazisində 130 mm-lik artilleriya mərmisinə məxsus partlayıcı maddələr aşkarlanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aşkar olunan materiallar arasında 3 ədəd "VM 45" və 38 ədəd "VM 30" markalı partlayıcı nümunələr qeydə alınıb.

    Məlumat daxil olan kimi yerində təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və tapılan partlayıcı maddələr aidiyyəti üzrə müvafiq xidmətlərə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt artilleriya Mərmi
    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы

    Son xəbərlər

    10:05

    Azərbaycan gimnastı Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

    Fərdi
    09:58

    Məcnun Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    09:57

    FHN: Ötən həftə 201 yanğına çıxış olub, 14 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    09:52

    Bu ilin III rübündə 429 əcnəbi Azərbaycandan çıxarılıb

    Daxili siyasət
    09:46
    Foto

    Layiqli Əmək Səfirləri ilə görüş keçirilib

    Biznes
    09:39

    İndoneziyada ölənlərin sayı 52-yə çatıb

    Digər ölkələr
    09:37

    "Barselona"nın qapıçısı Premyer Liqa klublarından birinə keçə bilər

    Futbol
    09:19

    Sumqayıtda partlayıcı maddələr aşkar edilib

    Hadisə
    09:17

    Avropa çempionatında yarımfinala yüksələn Azərbaycan boksçularının sayı beşə çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti