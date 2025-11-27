Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружья

    Происшествия
    • 27 ноября, 2025
    • 09:26
    В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружья

    В Сумгайыте обнаружены и изъяты три охотничьих ружья.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, ружья обнаружены в различных частях города.

    Найденное оружие передано по назначению.

    По фактам ведется расследование.

    охотничьи ружья Сумгайыт
    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

