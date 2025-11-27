В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружья
Происшествия
- 27 ноября, 2025
- 09:26
В Сумгайыте обнаружены и изъяты три охотничьих ружья.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, ружья обнаружены в различных частях города.
Найденное оружие передано по назначению.
По фактам ведется расследование.
