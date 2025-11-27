Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb
Hadisə
- 27 noyabr, 2025
- 09:12
Sumqayıt şəhərində üç ədəd ov tüfəngi aşkar edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin müxtəlif ərazilərində qeydə alınıb.
Tapılan silahlar aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
