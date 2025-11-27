İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 09:12
    Sumqayıtda üç ov tüfəngi tapılıb

    Sumqayıt şəhərində üç ədəd ov tüfəngi aşkar edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin müxtəlif ərazilərində qeydə alınıb.

    Tapılan silahlar aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt tüfəng fakt
    В Сумгайыте обнаружены охотничьи ружья

