ABŞ Dövlət Departamenti 100 mindən çox vizanı ləğv edib
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 20:47
ABŞ Dövlət Departamenti 100 mindən çox vizanı ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Dövlət Departamenti daha əvvəl cinayət fəaliyyəti ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları ilə təmasda olmuş şəxslərə verilmiş vizalar da daxil olmaqla, 100 mindən çox vizanı, o cümlədən təxminən 8 min tələbə vizasını və 2,5 min ixtisaslaşdırılmış vizanı ləğv edib", - məlumatda deyilir.
Qeyd edilib ki, bu cür şəxslərin deportasiyası ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə davam etdiriləcək.
