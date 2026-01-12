İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ Dövlət Departamenti 100 mindən çox vizanı ləğv edib

    • 12 yanvar, 2026
    • 20:47
    ABŞ Dövlət Departamenti 100 mindən çox vizanı ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Dövlət Departamenti daha əvvəl cinayət fəaliyyəti ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanları ilə təmasda olmuş şəxslərə verilmiş vizalar da daxil olmaqla, 100 mindən çox vizanı, o cümlədən təxminən 8 min tələbə vizasını və 2,5 min ixtisaslaşdırılmış vizanı ləğv edib", - məlumatda deyilir.

    Qeyd edilib ki, bu cür şəxslərin deportasiyası ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə davam etdiriləcək.

