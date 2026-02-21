İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Futbol
    • 21 fevral, 2026
    • 18:48
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində Belarus yığmasına qalib gəlib

    Azərbaycanın 18 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində bu gün üçüncü oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda Belarusun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan yığma 1:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Matç Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydançasında keçirilib.

    Qalibiyyət qolunu 42-ci dəqiqədə Əli Bəşirov vurub.

    U-18 Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri

