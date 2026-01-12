Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз
Другие страны
- 12 января, 2026
- 20:33
Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тыс. виз в связи с преступной деятельностью.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью", - говорится в сообщении.
В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.
Последние новости
20:33
Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. визДругие страны
20:19
Иранским дипломатам запретили доступ в ЕвропарламентДругие страны
20:11
В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожностиПроисшествия
19:59
Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничестваБизнес
19:49
Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасностиДругие страны
19:36
Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаинаДругие страны
19:33
HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человекВ регионе
19:30