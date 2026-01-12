Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 20:33
    Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз

    Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тыс. виз в связи с преступной деятельностью.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью", - говорится в сообщении.

    В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.

    ABŞ Dövlət Departamenti 100 mindən çox vizanı ləğv edib

