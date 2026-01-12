Госдепартамент США сообщил, что аннулировал более 100 тыс. виз в связи с преступной деятельностью.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около 8 тыс. студенческих и 2,5 тыс. специализированных, выданных лицам, которые ранее имели контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью", - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что депортации таких лиц будут продолжаться с целью обеспечения безопасности страны.