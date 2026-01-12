İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Real" yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə açıqlayıb

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 21:41
    Real yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə açıqlayıb

    İspaniyanın "Real" (Madrid) komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral klubu"nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Madrid kollektivini İspaniya millisinin heyətində 2010-cu ildə dünya çempionu olan Alvaro Arbeloa çalışdıracaq.

    Müqavilənin detalları barədə açıqlama verilməyib.

    Qeyd edək ki, Alvaro Arbeloa bu gün baş məşqçi postundan ayrılan Xabi Alonsonu əvəzləyib.

    Arbeloa 2025-ci ilin yayından bəri "Real"ın ikinci komandası olan "Kastilya"ya rəhbərlik edib.

    Futbol "Real" Baş məşqçi Alvaro Arbeloa Xabi Alonso
