"Real" yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə açıqlayıb
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 21:41
İspaniyanın "Real" (Madrid) komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kral klubu"nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Madrid kollektivini İspaniya millisinin heyətində 2010-cu ildə dünya çempionu olan Alvaro Arbeloa çalışdıracaq.
Müqavilənin detalları barədə açıqlama verilməyib.
Qeyd edək ki, Alvaro Arbeloa bu gün baş məşqçi postundan ayrılan Xabi Alonsonu əvəzləyib.
Arbeloa 2025-ci ilin yayından bəri "Real"ın ikinci komandası olan "Kastilya"ya rəhbərlik edib.
Son xəbərlər
22:27
Xamenei: Bu, Amerika siyasətçilərinə xəbərdarlıq idiRegion
22:07
BMT-nin Baş katibi İran hakimiyyətinə çağırış edibDigər ölkələr
21:59
İranın XİN rəhbəri Uitkoff ilə əlaqələrin davam etdiyini təsdiqləyibRegion
21:48
Əraqçi: Məsud Pezeşkian etirazçılarla dialoqa giribRegion
21:41
"Real" yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə açıqlayıbFutbol
21:38
Əraqçi: İran nüvə dosyesi üzrə danışıqlara hazırdırRegion
21:24
Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıbRegion
21:20
"Real"ın baş məşqçisi Xabi Alonsonun müqaviləsinə xitam verilibFutbol
21:09