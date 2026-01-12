Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Арбелоа заменил Алонсо на посту главного тренера "Реала"

    Футбол
    • 12 января, 2026
    • 21:51
    Арбелоа заменил Алонсо на посту главного тренера Реала

    Альваро Арбелоа стал новым главным тренером испанского "Реала".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "королевского клуба".

    Он заменил на этом посту Хаби Алонсо, который сегодня покинул мадридский коллектив.

    Детали контракта не разглашаются.

    Отметим, что Альваро Арбелоа является чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании. С лета 2025 года он руководил "Кастильей".

