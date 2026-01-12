Арбелоа заменил Алонсо на посту главного тренера "Реала"

Альваро Арбелоа стал новым главным тренером испанского "Реала".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "королевского клуба".

Он заменил на этом посту Хаби Алонсо, который сегодня покинул мадридский коллектив.

Детали контракта не разглашаются.

Отметим, что Альваро Арбелоа является чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании. С лета 2025 года он руководил "Кастильей".