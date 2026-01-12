İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Real"ın baş məşqçisi Xabi Alonsonun müqaviləsinə xitam verilib

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 21:20
    Realın baş məşqçisi Xabi Alonsonun müqaviləsinə xitam verilib

    İspaniyanın "Real" (Madrid) komandası baş məşqçisi Xabi Alonso ilə vidalaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "kral klubu"nun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    44 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.

    Qeyd edək ki, Xabi Alonso 2025-ci ilin yayından bəri "Real"ı çalışdırırdı. Onun rəhbərliyi altında komanda ötən gün İspaniya Super Kubokunun finalında "Barselona"ya 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

