    Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıb

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 21:24
    Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıb

    Türkiyədə ağır yol qəzasında bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Tokat-Sivas şosesində sərnişin avtobusu idarəetmədən çıxaraq TIR-a çırpılıb.

    Hadisə nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb. Əraziyə təcili tibb yardım, polis, jandarm cəlb olunub.

    Xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib.

    Qeyd edilir ki, ərazidə pis hava şəraiti mövcuddur.

