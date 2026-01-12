Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıb
Region
- 12 yanvar, 2026
- 21:24
Türkiyədə ağır yol qəzasında bir neçə nəfər xəsarət alıb.
"Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Tokat-Sivas şosesində sərnişin avtobusu idarəetmədən çıxaraq TIR-a çırpılıb.
Hadisə nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb. Əraziyə təcili tibb yardım, polis, jandarm cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib.
Qeyd edilir ki, ərazidə pis hava şəraiti mövcuddur.
