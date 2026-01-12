В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 21:34
    В Турции на шоссе Токат-Сивас пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента, который произошел из-за неблагоприятных погодных условий, пострадали 13 человек.

    На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и жандармерия. Пострадавшие были госпитализированы.

    Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıb

