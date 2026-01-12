В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек
В регионе
- 12 января, 2026
- 21:34
В Турции на шоссе Токат-Сивас пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате инцидента, который произошел из-за неблагоприятных погодных условий, пострадали 13 человек.
На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и жандармерия. Пострадавшие были госпитализированы.
