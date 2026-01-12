İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 20:46
    İran rialının məzənnəsi ölkədəki etirazlar fonunda yeni antirekord qırıb

    "Forex" beynəlxalq bazarında yanvarın 12-də USD/IRR məzənnəsi 1 dollar üçün 994 min 55 İran rialına çatıb.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, yanvarın 9-da isə pik həddə çataraq 1 dollar üçün 1 milyon 260 riala bərabər olmuşdu.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin sonunda 1 dollar 42 min 50 İran rialı olub. Beləliklə, bu il "Forex" bazarında dollar İran rialına qarşı 2 278.74% bahalaşıb.

    "Qara bazar"da isə yanvarın 6-da məzənnə 1 dollar üçün 1.4825 milyon İran rialına düşüb. Eyni zamanda, 2025-ci il dekabrın 31-də 1 dollar 1 milyon 35 rial dəyərində qiymətləndirilib, noyabrın ortalarında, İranda genişmiqyaslı iğtişaşlardan əvvəl dollar valyutadəyişmə məntəqələrində 1 milyon 12 rial olub. Yanvarın 12-də isə məzənnə 1 dollar üçün 1 milyon 44 rial təşkil edib.

