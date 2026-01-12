Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курс риала побил новый антирекорд на фоне протестов в Иране

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 21:07
    Курс риала побил новый антирекорд на фоне протестов в Иране

    На международном рынке Forex 12 января курс USD/IRR достиг 994 055 риалов за доллар.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, 9 января этот показатель составлял 1 000 260 риалов за доллар.

    Напомним, что в конце 2025 года 1 доллар стоил 42 050 риалов.

    На "черном рынке" 6 января курс составил 1 482 500 риалов за доллар. Для сравнения, на 31 декабря 2025 года доллар оценивался в 1 035 000 риалов, а в середине ноября, до массовых беспорядков в Иране, курс в обменных пунктах страны составлял 1 012 000 риалов. 12 января на черном рынке курс достиг 1 044 000 риалов за доллар.

    İran rialının məzənnəsi ölkədəki etirazlar fonunda yeni antirekord qırıb

