Курс риала побил новый антирекорд на фоне протестов в Иране
Финансы
- 12 января, 2026
- 21:07
На международном рынке Forex 12 января курс USD/IRR достиг 994 055 риалов за доллар.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, 9 января этот показатель составлял 1 000 260 риалов за доллар.
Напомним, что в конце 2025 года 1 доллар стоил 42 050 риалов.
На "черном рынке" 6 января курс составил 1 482 500 риалов за доллар. Для сравнения, на 31 декабря 2025 года доллар оценивался в 1 035 000 риалов, а в середине ноября, до массовых беспорядков в Иране, курс в обменных пунктах страны составлял 1 012 000 риалов. 12 января на черном рынке курс достиг 1 044 000 риалов за доллар.
Последние новости
21:34
В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человекВ регионе
21:22
Арагчи: Иран готов к переговорам по ядерному досьеВ регионе
21:07
Курс риала побил новый антирекорд на фоне протестов в ИранеФинансы
21:01
Конфискованные у Гарибашвили $6,5 млн переведены в госбюджет - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
20:44
Фото
В Вене состоялось открытие фотовыставки "Тюркский мир на Шелковом пути"Внешняя политика
20:33
Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. визДругие страны
20:19
Иранским дипломатам запретили доступ в ЕвропарламентДругие страны
20:11
В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожностиПроисшествия
19:59