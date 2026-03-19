    В Сумгайыте изъято более 34 кг наркотиков в ходе серии спецопераций

    В Сумгайыте изъято более 34 кг наркотиков в ходе серии спецопераций

    В ходе операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Сумгайыте обнаружено и изъято более 34 кг наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, у ранее судимого 42-летнего Фариза Гулиева и его 38-летнего знакомого Фуада Гурбанова обнаружено 1 кг 500 г героина и психотропного препарата метамфетамина.

    В ходе другой операции у ранее судимого 44-летнего Кямала Худиоглу обнаружено 9 кг 130 г марихуаны, а у 26-летнего Джейхуна Бабашова - 10 кг марихуаны и более 1 кг опиума.

    В ходе еще одной операции задержаны ранее судимая 27-летняя Афсана Гасымова и ее 28-летний знакомый Палван Абасзаде, у которых обнаружено 13 кг марихуаны.

    Следствием установлено, что задержанные намеревались наладить сбыт наркотических средств, распределив их по различным точкам на территории Сумгайыта.

    По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb
    В Сумгайыте изъято более 34 кг наркотиков в ходе серии спецопераций

