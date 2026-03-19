İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Sumqayıtda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı Fariz Quliyev və tanışı, 38 yaşlı Fuad Qurbanovdan 1 kiloqram 500 qram heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.

    Növbəti əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyinə görə saxlanılan, əvvəllər məhkum olunmuş 44 yaşlı Kamal Xudioğlundan isə 9 kiloqram 130 qram marixuana, 26 yaşlı Ceyhun Babaşovdan isə 10 kiloqram marixuana və 1 kiloqramdan artıq tiryək aşkarlanıb.

    Sumqayıt şəhərində narkotiklərin satışına qarşı həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 27 yaşlı Əfsanə Qasımova və tanışı, 28 yaşlı Pəlvan Abaszadə saxlanılıblar. Bu şəxslərdən isə 13 kiloqram marixuana aşkarlanıb.

    Saxlanılan şəxslərin narkotikləri Sumqayıt şəhərində müxtəlif ünvanlara yerləşdirməklə satışını təşkil etməyi planlaşdırdıqları müəyyən olunub.

    Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik maddələr Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Narkotik satışı

