    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 17:36
    В Сумгайыте горит картонная фабрика

    В Сумгайыте на фабрике по производству картона произошел пожар.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место происшествия привлечены силы и спецтехника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

    Причины происшествия выясняются.

    Сумгайыт   фабрика   пожар   МЧС Азербайджана  
    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

