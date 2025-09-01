В Сумгайыте горит картонная фабрика

В Сумгайыте на фабрике по производству картона произошел пожар.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место происшествия привлечены силы и спецтехника Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Причины происшествия выясняются.