В Сумгайыте горит картонная фабрика
Происшествия
- 01 сентября, 2025
- 17:36
В Сумгайыте на фабрике по производству картона произошел пожар.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место происшествия привлечены силы и спецтехника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
Причины происшествия выясняются.
