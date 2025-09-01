Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 17:22
Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsində yanğın başlayıb.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və xüsusi texnikası cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
