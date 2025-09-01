    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:22
    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. 

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsində yanğın başlayıb.  

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və xüsusi texnikası cəlb olunub. 

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür. 

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    yanğın   karton istehsalı müəssisəsi   Sumqayıt   karton istehsalı   Hadisə   yanğınsöndürən  
