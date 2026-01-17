В Сумгайыте горит аптека
Происшествия
- 17 января, 2026
- 18:17
В одной из аптек в 36-м микрорайоне Сумгайыта начался пожар.
Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия направлены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Принимаются оперативные меры по тушению пожара. Выясняются причины его возникновения.
