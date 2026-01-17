İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sumqayıtda aptekdə yanğın baş verib

    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 18:11
    Sumqayıtda aptekdə yanğın baş verib

    Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin 36-cı məhəlləsində yerləşən apteklərin birində baş verib.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.

    Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb.

    Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıt aptek yanğın
    В Сумгайыте в аптеке произошел пожар

