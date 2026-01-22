В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в частном доме на территории под названием "Хазар баглары".

Согласно информации, Алиев Эмин Мухаммед оглу (1979 г.р), Алиева Гюнель Самандар гызы (1990 г.р.), Алиев Мухаммед Эмин оглу (2009 г.р.) и Алиева Медина Эмин гызы (2012 г.р.) были доставлены в больницу.

В настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

Причины происшествия расследуются.