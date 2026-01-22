Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 10:04
    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в частном доме на территории под названием "Хазар баглары".

    Согласно информации, Алиев Эмин Мухаммед оглу (1979 г.р), Алиева Гюнель Самандар гызы (1990 г.р.), Алиев Мухаммед Эмин оглу (2009 г.р.) и Алиева Медина Эмин гызы (2012 г.р.) были доставлены в больницу.

    В настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

    Причины происшествия расследуются.

    Сумгайыт отравление угарный газ члены одной семьи
    Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən bir ailənin dörd üzvü müalicədən sonra evə buraxılıblar - YENİLƏNİB

