В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом
Происшествия
- 22 января, 2026
- 10:04
В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в частном доме на территории под названием "Хазар баглары".
Согласно информации, Алиев Эмин Мухаммед оглу (1979 г.р), Алиева Гюнель Самандар гызы (1990 г.р.), Алиев Мухаммед Эмин оглу (2009 г.р.) и Алиева Медина Эмин гызы (2012 г.р.) были доставлены в больницу.
В настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.
Причины происшествия расследуются.
Последние новости
10:58
В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходовПроисшествия
10:57
Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из ЕвропыФинансы
10:53
В Азербайджане за сутки изъято 6 автоматов и 1 пулеметПроисшествия
10:53
Фото
SOCAR приобрела долю в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений АфрикиЭнергетика
10:51
Азербайджанский судья по футзалу назначен на матч сборной АрменииФутбол
10:44
В Бузовне 14-летний подросток умер от отравления угарным газомПроисшествия
10:41
В ММ пройдет конференция, посвященная 103-летию со дня рождения Гейдара АлиеваМилли Меджлис
10:38
Самолет рейса Магадан-Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыВ регионе
10:33