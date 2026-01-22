İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:29
    Sumqayıtda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Sumqayıt şəhərində bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi Sumqayıtın Xəzər bağları ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib.

    Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü Əliyev Emin Məhəmməd oğlu, Əliyeva Günel Səməndər qızı (1990), Əliyev Məhəmməd Emin oğlu (2009) və Əliyeva Mədinə Emin qızı (2012) zəhərlənmə diaqnozu ilə şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Hazırda onların vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

    Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

