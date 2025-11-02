Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 02 ноября, 2025
    • 13:06
    В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие

    В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает местное бюро Report, легковой автомобиль Toyota Camry упал в Самур-Абшеронский водоканал.

    Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Сумгайыт ДТП водоканал
    Фото
    Sumqayıtda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var

