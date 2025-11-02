В Сумгайыте автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие
Происшествия
- 02 ноября, 2025
- 13:06
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает местное бюро Report, легковой автомобиль Toyota Camry упал в Самур-Абшеронский водоканал.
Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Обстоятельства инцидента выясняются.
