Sumqayıtda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2025
    • 12:49
    Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Toyota Camry" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq Samur-Abşeron kanalının Sumqayıtdan keçən hissəsinə düşüb.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Yaralılar dərhal Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Samur-Abşeron kanalı Qəza
    Foto
