Sumqayıtda avtomobil kanala düşüb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 02 noyabr, 2025
- 12:49
Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Toyota Camry" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq Samur-Abşeron kanalının Sumqayıtdan keçən hissəsinə düşüb.
Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Yaralılar dərhal Sumqayıt Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
