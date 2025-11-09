В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
- 09 ноября, 2025
- 02:38
В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Эльвина Балаяр оглу Мамедова (1981 г.р.).
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
