    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 09 ноября, 2025
    • 02:38
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Эльвина Балаяр оглу Мамедова (1981 г.р.).

    Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Сумгайыт ДТП гибель пешехода
