İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 09 noyabr, 2025
    • 02:24
    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, avtomobil yolu keçən piyada, 1981-ci il təvəllüdlü Elvin Balayar oğlu Məmmədovu vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    piyada Sumqayıt Ölüm

    Son xəbərlər

    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    02:15

    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    01:56

    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:23
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    00:58

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    00:21

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    00:19

    Aİ: Çin Avropa avtomobil istehsalçılarına əsas çiplərin tədarükünü bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    00:11
    Video

    Hərbi paradda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin "Yarasa" xüsusi təyinatlıları da keçid edib

    Daxili siyasət
    00:02
    Video

    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti