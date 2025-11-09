Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 09 noyabr, 2025
- 02:24
Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, avtomobil yolu keçən piyada, 1981-ci il təvəllüdlü Elvin Balayar oğlu Məmmədovu vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
