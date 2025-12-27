İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ucarda sahibsiz itlər üçün sığınacaqlar yaradılacaq

    Ekologiya
    • 27 dekabr, 2025
    • 14:10
    Ucarda sahibsiz itlər üçün sığınacaqlar yaradılacaq

    Ucar rayonunda sahibsiz itlər üçün sığınacaqların yaradılması planlaşdırılır.

    Bunu "Report"un Yuxarı Şirvan bürosuna açıqlamasında Ucar Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkbər Məhərrəmov deyib.

    O, son vaxtlarda rayon ərazisində sahibsiz itlərin çoxalması və onların yerli sakinlərə hücum hallarının artması barədə məlumatlı olduqlarını bildirib:

    "Sahibsiz itlərin insanlara hücumundan xəbərdarıq və bununla bağlı aidiyyəti üzrə məlumat vermişik. Həqiqətən, son zamanlar bu ərazilərdə sahibsiz itlərin sayının xeyli artdığı müşahidə olunur. Bütün bunları nəzərə alaraq sahibsiz itlərin daha çox olduğu ərazilərdə sığınacaqların yaradılması üçün müvafiq qurumlara müraciət etmişik və artıq müsbət rəy almışıq. Görüləcək işlərin tamamlanmasından sonra sahibsiz itlərin həmin sığınacaqlara yerləşdirilməsi tərəfimizdən həyata keçiriləcək. Bununla da rayon sakinlərinə təhlükə və qorxu yaradan məsələ öz həllini tapacaq".

    Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Ucarda daha bir sakin sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalıb.

    Ucar Sahibsiz itlər Sığınacaq

    Son xəbərlər

    14:40

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Digər
    14:32

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını noyabrda 84 dəfə artırıb

    Energetika
    14:27

    "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:10

    Ucarda sahibsiz itlər üçün sığınacaqlar yaradılacaq

    Ekologiya
    13:56
    Foto

    Daşkənddə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    13:47
    Foto

    Çempion cüdoçular şəhid övladları üçün qış düşərgəsinin iştirakçıları ilə görüşüblər

    Fərdi
    13:44

    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri noyabrda artıb

    Maliyyə
    13:31

    Xaçmazda körpə evdə doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti