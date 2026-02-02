İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olub

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 22:52
    Premyer Liqa: Qarabağ və Sabahın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olub

    Misli Premyer Liqasında XX turun oyun cədvəli məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhadə edəcək.

    Tura "İmişli" - "Qarabağ" matçı ilə start veriləcək. Son qarşılaşmada isə "Qəbələ"və "Sabah" kollektivləri münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XX tur

    14 fevral

    14:30. "İmişli" – "Qarabağ"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Zirə" – "Karvan-Yevlax"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    15 fevral

    14:30."Kəpəz" – "Neftçi"

    Yevlax şəhər stadionu

    17:00."Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt"

    "Liv Bona Dea Arena"

    16 fevral

    14:30."Şamaxı" – "Turan Tovuz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00."Qəbələ" – "Sabah"

    Qəbələ şəhər stadionu.

