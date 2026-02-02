Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olub
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 22:52
Misli Premyer Liqasında XX turun oyun cədvəli məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhadə edəcək.
Tura "İmişli" - "Qarabağ" matçı ilə start veriləcək. Son qarşılaşmada isə "Qəbələ"və "Sabah" kollektivləri münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XX tur
14 fevral
14:30. "İmişli" – "Qarabağ"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:00. "Zirə" – "Karvan-Yevlax"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
15 fevral
14:30."Kəpəz" – "Neftçi"
Yevlax şəhər stadionu
17:00."Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt"
"Liv Bona Dea Arena"
16 fevral
14:30."Şamaxı" – "Turan Tovuz"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00."Qəbələ" – "Sabah"
Qəbələ şəhər stadionu.
