    Ağdərədə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 13:25
    Ağdərədə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Ağdərə rayonunda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdərə rayon sakini, 1970-ci il təvəllüdlü Möhübbət Qayım oğlu Xıdırov Umudlu kəndində hündürlükdən yıxılıb.

    O, baş nahiyəsindən ağır xəsarət alaraq ölüb.

    Rayon prokurorluğu faktla bağlı araşdırma aparır.

    Ağdərə Umudlu kəndi Hadisə

