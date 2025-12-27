Xaçmazda körpə evdə doğuş zamanı ölüb
- 27 dekabr, 2025
- 13:31
Xaçmazda körpə evdə doğuş zamanı ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə dekabrın 25-də rayonun Yergüc kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Təranə Alik qızı Əliyeva yaşadığı evdə doğuş edib, ancaq körpə ölüb.
Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
