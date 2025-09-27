В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода
- 27 сентября, 2025
- 22:43
В Сумгайыте произошло летальное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Mercedes на трассе Баку-Губа сбил переходящего дорогу Мутеллимова Джаваншира Ализаде оглу (1975 г.р.).
Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
