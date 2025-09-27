Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 27 сентября, 2025
    • 22:43
    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Сумгайыте произошло летальное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Mercedes на трассе Баку-Губа сбил переходящего дорогу Мутеллимова Джаваншира Ализаде оглу (1975 г.р.).

    Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту начато расследование.

    смертельное ДТП гибель пешехода трасса Баку-Губа Сумгайыт
