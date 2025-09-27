İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 22:16
    Bakı-Quba yolunda avtomobil piyadanı vurub

    Bakı-Quba yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 1975-ci il təvəllüdlü Mütəllimov Cavanşir Əlizadə oğlu yolu keçmək istəyərkən onu "Mercedes" markalı minik avtomobili vurub.

    O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

