В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка
Происшествия
- 18 сентября, 2026
- 21:01
В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Яшылдере.
Согласно информации, автобус сбил Турана Гасанли (2022 г.р.). Получивший тяжелые травмы ребенок скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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