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    В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка

    Происшествия
    • 18 сентября, 2026
    • 21:01
    В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка

    В Сумгайыте автобус насмерть сбил четырехлетнего ребенка.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве Яшылдере.

    Согласно информации, автобус сбил Турана Гасанли (2022 г.р.). Получивший тяжелые травмы ребенок скончался на месте происшествия.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Sumqayıtda azyaşlını avtobus vuraraq öldürüb

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